Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Прокуратура присвоила президенту Южной Кореи статус подозреваемого по делу о мятеже

Президенту Южной Кореи присвоили статус подозреваемого по делу о мятеже

close
The Presidential Office/Reuters

Прокуратура Южной Кореи присвоила президенту Юн Сок Ёлю статус подозреваемого по делу о мятеже и проводит расследование. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

«Получено много соответствующих жалоб, и мы проводим расследование в соответствии с процедурами. С процессуальной точки зрения, это правильно (признание его подозреваемым)», — сказал руководитель штаба специального расследования чрезвычайного военного положения прокуратуры Пак Се Хён на брифинге для прессы.

Прокуратура расследует оба обвинения в отношении президента (злоупотребление властью и мятеж), подчеркнул он.

«Если факты этого дела можно легко объяснить одним словом, то государственный чиновник злоупотребил своей властью и устроил бунт с целью нарушения конституции государства», — добавил представитель прокуратуры.

3 декабря Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения, обвиняя оппозицию в подрыве конституционного порядка и поддержке Северной Кореи. Свое решение он объяснил тем, что парламент блокирует судебную и исполнительную власти из-за попыток объявить импичмент правительственным чиновникам.

После этого в Сеуле развернулись протесты, а гражданские активисты вступили в противостояние с введенными в столицу солдатами. Уже спустя несколько часов военное положение было отменено. 7 декабря парламент проголосовал по вопросу импичмента, но для подобного решения не хватило голосов.

Ранее сообщалось, что оппозиция Южной Кореи будет пытаться добиться импичмента президента каждую неделю.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами