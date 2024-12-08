Прокуратура присвоила президенту Южной Кореи статус подозреваемого по делу о мятеже

Прокуратура Южной Кореи присвоила президенту Юн Сок Ёлю статус подозреваемого по делу о мятеже и проводит расследование. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

«Получено много соответствующих жалоб, и мы проводим расследование в соответствии с процедурами. С процессуальной точки зрения, это правильно (признание его подозреваемым)», — сказал руководитель штаба специального расследования чрезвычайного военного положения прокуратуры Пак Се Хён на брифинге для прессы.

Прокуратура расследует оба обвинения в отношении президента (злоупотребление властью и мятеж), подчеркнул он.

«Если факты этого дела можно легко объяснить одним словом, то государственный чиновник злоупотребил своей властью и устроил бунт с целью нарушения конституции государства», — добавил представитель прокуратуры.

3 декабря Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения, обвиняя оппозицию в подрыве конституционного порядка и поддержке Северной Кореи. Свое решение он объяснил тем, что парламент блокирует судебную и исполнительную власти из-за попыток объявить импичмент правительственным чиновникам.

После этого в Сеуле развернулись протесты, а гражданские активисты вступили в противостояние с введенными в столицу солдатами. Уже спустя несколько часов военное положение было отменено. 7 декабря парламент проголосовал по вопросу импичмента, но для подобного решения не хватило голосов.

Ранее сообщалось, что оппозиция Южной Кореи будет пытаться добиться импичмента президента каждую неделю.