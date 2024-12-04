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Президенту Южной Кореи могут объявить импичмент

Yonhap: оппозиция Сеула может проголосовать по импичменту президенту 6–7 декабря

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The Presidential Office/Reuters

Шесть оппозиционных партий Южной Кореи, в том числе Объединенная демократическая партия, передали проект импичмента против президента страны Юн Сок Ёля в парламент, сообщает агентство Yonhap.

По информации агентства, голосование по проекту импичмента может пройти 6–7 декабря. Отмечается, что партийное руководство могло ускорить процесс импичмента на фоне усиления негативных настроений в обществе после объявления президентом военного положения.

До этого глава южнокорейской оппозиции Ли Чжэ Мён заявлял, что политическая ситуация в Южной Корее, где президент Юн Сок Ёль принял решение о введении военного положения в стране, якобы может «спровоцировать» Северную Корею на боевые действия.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в республике военного положения. Он объяснил это решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», при этом журналисты связали действия главы государства с попытками его политических оппонентов провести против него процедуру импичмента.

Ранее президента Южной Кореи предостерегли от неподчинения решениям парламента.

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