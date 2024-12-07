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Хинштейн впервые встретился с переселенцами из курского приграничья

Хинштейн провел первую встречу с переселенцами из приграничья Курской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что он провел первую встречу с переселенцами из приграничья региона.

По его словам, она состоялась в пункте приема документов на жилищные сертификаты. Врио главы региона заявил, что без предупреждения приехал туда вместе с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорем Щеголевым, чтобы проверить, как организована эта работа.

«Большой пласт вопросов курян был связан с жилищными сертификатами, проблемами родственников, оставшихся в Судже, арендой земли», — написал он.

Также Хинштейн отметил, что он не может сразу ответить на все вопросы курян, поскольку необходимо «во всем детально разобраться».

«Поэтому сейчас собираю информацию «с земли» для дальнейшей систематизации и выработки конкретных решений по волнующим курян вопросам», — добавил он.

5 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, наделяющий депутата Госдумы Александра Хинштейна полномочиями врио губернатора Курской области. В документе говорится, что губернатор региона Алексей Смирнов обратился с просьбой о досрочном прекращении своих полномочий, его отставка была принята. Глава государства объяснил назначение Хинштейна врио главы Курской области тем, что в регионе востребовано кризисное управление.

Ранее Хинштейн раскритиковал ситуацию с лишением курских переселенцев участков после выплат.

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