Путин объяснил назначение Хинштейна врио губернатора Курской области

В Курской области в настоящее время является востребованным кризисное управление. Об этом заявил президент России Владимир Путин, предлагая депутату Госдумы Александру Хинштейну должность врио губернатора региона, передает Кремль.

«Сейчас там (в Курской области. — «Газета.Ru») востребовано кризисное управление», — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что в Курской области предстоит многое сделать для восстановления экономики и жилищно-коммунального хозяйства. Путин обратил внимание Хинштейна на то, что в регионе необходимо организовать работу по помощи людям.

Президент уже подписал указ, наделяющий Хинштейна полномочиями врио губернатора Курской области. Кроме того, Путин принял отставку Алексея Смирнова, который руководил регионом с мая текущего года.

Александр Хинштейн родился в Москве в 1974 году. В 2001 году окончил факультет журналистики МГУ, в 2007-м — Московский университет МВД России по специальности «правоведение», в 2013 году прошел программу переподготовки высшего уровня резерва управленческих кадров в РАНХиГС при президенте РФ. Является депутатом Госдумы на протяжении пяти созывов – с четвертого по восьмой. Состоит в партии «Единая Россия».

Ранее стало известно, что мэр Тольятти уходит в отставку.