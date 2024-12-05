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Хинштейн стал врио губернатора Курской области

Путин предложил Хинштейну возглавить Курскую область

Президент России Владимир Путин предложил депутату Госдумы Александру Хинштейну возглавить Курскую область. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В президентском указе говорится, что губернатор Курской области Алексей Смирнов обратился с просьбой о досрочном прекращении своих полномочий, его отставка принята.

«Назначить Хинштейна <…> временно исполняющим обязанности губернатора Курской области», — отмечается в документе.

Указ вступил в силу со дня его подписания.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов вступил в должность главы региона 16 сентября. Его назначили исполняющим обязанности губернатора в мае текущего года.

До Смирнова должность губернатора Курской области занимал нынешний министр транспорта России Роман Старовойт.

Ранее стало известно, что мэр Тольятти уходит в отставку.

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