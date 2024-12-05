Хинштейн стал врио губернатора Курской области

Президент России Владимир Путин предложил депутату Госдумы Александру Хинштейну возглавить Курскую область. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В президентском указе говорится, что губернатор Курской области Алексей Смирнов обратился с просьбой о досрочном прекращении своих полномочий, его отставка принята.
«Назначить Хинштейна <…> временно исполняющим обязанности губернатора Курской области», — отмечается в документе.
Указ вступил в силу со дня его подписания.
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов вступил в должность главы региона 16 сентября. Его назначили исполняющим обязанности губернатора в мае текущего года.
До Смирнова должность губернатора Курской области занимал нынешний министр транспорта России Роман Старовойт.
Ранее стало известно, что мэр Тольятти уходит в отставку.