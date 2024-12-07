Хинштейн раскритиковал ситуацию с лишением курских переселенцев участков после выплат

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал неправильным и несправедливым лишение переселенцев из приграничных с Украиной районов земельных участков при получении денежных выплат. Об этом он сказал в интервью ТАСС.

Чиновник уточнил, что после того, как курянин получает выплату, он лишается права на принадлежащий ему земельный участок. Этот участок переходит в собственность государства, в муниципальную собственность.

5 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, наделяющий депутата Госдумы Александра Хинштейна полномочиями врио губернатора Курской области. В документе говорится, что губернатор региона Алексей Смирнов обратился с просьбой о досрочном прекращении своих полномочий, его отставка была принята. Глава государства объяснил назначение Хинштейна врио главы Курской области тем, что в регионе востребовано кризисное управление.

Алексей Смирнов возглавлял Курскую область в течение 205 дней. До Смирнова должность губернатора Курской области занимал нынешний министр транспорта России Роман Старовойт.

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