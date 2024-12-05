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Путин после заседания совета по нацпроектам попросил остаться Шмакова, Грефа и Мединского

Путин попросил Грефа, Мединского, Шмакова остаться после совета по нацпроектам

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент России Владимир Путин попросил остаться председателя Федерации независимых профсоюзов РФ Михаила Шмакова, главу Сбербанка Германа Грефа и своего помощника Владимира Мединского после заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам . Об этом сообщает РИА Новости.

«Я бы попросил <…> Шмакова, Грефа и Мединского <…> подойти ко мне», — сказал глава государства.

В ходе мероприятия Путин также поручил Счетной палате проанализировать исполнение национальных проектов, которые действуют в стране с 2019 по 2024 год.

Кроме того, на заседании президент спросил у первого вице-премьера Дениса Мантурова, где мусоросжигающие заводы, которые должны были заработать в России, и где деньги, выделенные на их строительство. По словам Мантурова, заводы построят в Татарстане и Московской области, но возникли проблемы с технологиями, так как японские коллеги ушли из России. Однако решения уже нашлись, осталось только достроить объекты.

Ранее эксперт оценил степень влияния и авторитета Путина в мире.

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