Путин дал поручение Счетной палате

Президент России Владимир Путин поручил Счетной палате проанализировать исполнение национальных проектов, которые действуют в стране с 2019 по 2024 год.

«Прошу Счетную палату проанализировать исполнение нацпроектов с 2019 года по сегодняшний день, по 2024 год», — сказал президент на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

По итогам проведенной работы глава государства попросил государственный орган аудита сделать выводы и дать рекомендации по улучшению. Затем, сказал Путин, правительству необходимо учесть сказанное при реализации новых нацпроектов.

На этом же заседании глава государства заявил, что более 50% авиарейсов связывают города страны, минуя Москву. Он отметил, что хотя прогресс налицо, впереди еще много работы.

Также президент оценил провозную способность Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали (Транссиб). По его словам, показатель существенно вырос за последние несколько лет.

Ране стало известно, что Путин примет участие в «Елке желаний».