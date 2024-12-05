Путин спросил Мантурова, где деньги на строительство мусоросжигающих заводов

Президент РФ Владимир Путин спросил у первого вице-премьера Дениса Мантурова, где мусоросжигающие заводы, которые которые должны были заработать в России, и где деньги, выделенные на их строительство. Об этом сообщает РИА Новости.

Разговор состоялся на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Денис Валентинович, заводы по переработке, которые мы планировали, где заводы?» — спросил глава государства.

Мантуров ответил, что два мусоросжигающих завода уже «на выходе», предприятия запустят в первом квартале 2025 года, а предприятия по сортировке мусора в стране уже приступили к работе «в достаточном количестве». Вице-премьер пообещал пригласить президента на открытие мусороперерабатывающих комплексов.

Путин уточнил, что хочет понять, сколько заводов должны были построить и к какому сроку. Он добавил, что вопросы могут быть связаны с локализацией, но тогда должен быть «план совместных действий».

По словам Мантурова, заводы построят в Татарстане и Московской области, но возникли проблемы с технологиями, так как японские коллеги ушли из России. Эти вопросы уже решены, теперь осталось только достроить предприятия, заключил вице-премьер.

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