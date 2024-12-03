Удар нанесен по энергетическому объекту в Вышгороде в Киевской области, в городе пропал свет. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

»Киев, пригород словил несколько попаданий. Вышгород — по одному их энергетических объектов. После взрыва отключилось электричество», — сказал Лебедев.

3 декабря назначенный Киевом глава местной государственной администрации Иван Федоров сообщил, что за последние сутки на подконтрольной Украине территории Запорожской области произошло почти 500 взрывов.

До этого сообщалось, что российские войска с помощью беспилотных летательных аппаратов создали 30-километровую буферную зону в Запорожской области.

Накануне снайпер отдельного гвардейского соединения спецназначения группировки войск «Днепр» с позывным «Шаман» рассказал РИА Новости, что украинская армия на Запорожском направлении усиливает воздушную разведку, а также начала активно применять FPV-дроны.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации в сентябре 2022 года по итогам референдума. В настоящее время часть региона, в том числе город Запорожье, находится под контролем Украины. Киев результаты референдума до сих пор не признает.

Ранее в Кремле оценили возможность переговоров с Украиной в 2025 году.