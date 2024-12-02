В Кремле оценили возможность переговоров с Украиной в 2025 году

Возможность мирных переговоров по Украине зависит от динамики действий российской армии на фронтах специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Дело в том, что динамика на фронтах понятна. Понятен процесс, который происходит на Украине. Есть усталость от Зеленского, она растет. Судя по информации и данным статистики, растет число людей, которые не принимают состояние войны. Меняются динамика и настроения в странах Европы», — заявил Песков.

Песков добавил, что Россия будет продолжать спецоперацию на Украине, чтобы обеспечить интересы собственной безопасности.

До этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила шансы на проведение переговоров по Украине в 2025 году.

14 июня на встрече с руководством министерства иностранных дел президент РФ Владимир Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в Североатлантический альянс.

Ранее в США заявили, что намерены предоставить Украине все ресурсы для укрепления позиций.