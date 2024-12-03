Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Взрывы произошли на подконтрольной Украине части Запорожской области

На подконтрольной Киеву части Запорожской области произошло около 500 взрывов

close
Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

За последние сутки на подконтрольной Украине территории Запорожской области произошло почти 500 взрывов. Об этом сообщил в Telegram-канале назначенный Киевом глава местной государственной администрации Иван Федоров.

По его словам, ударам подверглись 11 населенных пунктов, несколько объектов инфраструктуры получили повреждения. Что это были за здания, не уточняется.

До этого сообщалось, что российские войска с помощью беспилотных летательных аппаратов создали 30-километровую буферную зону в Запорожской области.

Накануне снайпер отдельного гвардейского соединения спецназначения группировки войск «Днепр» с позывным «Шаман» рассказал РИА Новости, что украинская армия на Запорожском направлении усиливает воздушную разведку, а также начала активно применять FPV-дроны.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации в сентябре 2022 года по итогам референдума. В настоящее время часть региона, в том числе город Запорожье, находится под контролем Украины. Киев результаты референдума до сих пор не признает.

Ранее в Кремле оценили возможность переговоров с Украиной в 2025 году.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами