За последние сутки на подконтрольной Украине территории Запорожской области произошло почти 500 взрывов. Об этом сообщил в Telegram-канале назначенный Киевом глава местной государственной администрации Иван Федоров.

По его словам, ударам подверглись 11 населенных пунктов, несколько объектов инфраструктуры получили повреждения. Что это были за здания, не уточняется.

До этого сообщалось, что российские войска с помощью беспилотных летательных аппаратов создали 30-километровую буферную зону в Запорожской области.

Накануне снайпер отдельного гвардейского соединения спецназначения группировки войск «Днепр» с позывным «Шаман» рассказал РИА Новости, что украинская армия на Запорожском направлении усиливает воздушную разведку, а также начала активно применять FPV-дроны.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации в сентябре 2022 года по итогам референдума. В настоящее время часть региона, в том числе город Запорожье, находится под контролем Украины. Киев результаты референдума до сих пор не признает.

Ранее в Кремле оценили возможность переговоров с Украиной в 2025 году.