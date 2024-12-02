Украинская армия на Запорожском направлении усиливает воздушную разведку, а также начала активно применять FPV-дроны. Об этом заявил снайпер отдельного гвардейского соединения спецназначения группировки войск «Днепр» с позывным «Шаман», передает РИА Новости.

«ВСУ проявляют достаточно высокую активность. В основном же на передовых позициях — солдаты теробороны, судя по всему, необученные. Это можно считать по их поведению», — заявил он.

По словам снайпера, профессиональные военные преодолевают расстояние на линии фронта определенным образом, они «держат дистанцию друг от друга — от поражения осколочного или стрелкового». Он добавил, что новоприбывшие бойцы ВСУ расслабленно ходят в тех местах, которые вычислила российская армия.

До этого сообщалось, что украинские солдаты при создании окопов на фронте допустили ряд ошибок, некоторые окопы с линии боевого соприкосновения вели прямо в тыл ВСУ, что упрощало задачи для российской армии. По данным чешского портала Seznam zprávy, некоторые из окопов вели прямо с российских позиций в тыл ВСУ.

Ранее майор ВСУ оценил ситуацию в Угледаре словами «территория потеряна».