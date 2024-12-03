Российские войска с помощью беспилотных летательных аппаратов создали 30-километровую буферную зону в Запорожской области. Об этом сообщил разведчик-пулеметчик отдельной бригады специального назначения Южного военного округа с позывным «Шахтер» в беседе с РИА Новости.

«Благодаря БПЛА самолетного типа создали буферную зону от линии боевого соприкосновения с противником на расстоянии 30 километров», — заявил он.

Военнослужащий подчеркнул, что противник в этой зоне не может передвигаться на тяжелой технике и проводить ротацию личного состава.

25 ноября сообщалось, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский доложил президенту страны Владимиру Зеленскому о том, что на подконтрольной Киеву территории Запорожской области есть «фиксируемые явные угрозы».

До этого журнал The Economist написал, что разведка Украины считает, что Россия готовится к «решительному наступлению» на город Запорожье, в 30 км от линии фронта. Как отмечает издание, когда это произойдет, неясно, но такой шаг имеет смысл.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, прошедшего в сентябре 2022 года. Часть региона находится под контролем ВСУ. Киев результаты референдума до сих пор не признает.

Ранее на Западе заявили о скорой капитуляции ВСУ.