В МЧС сообщили о полном отсутствии водоснабжения на месте пожара в Екатеринбурге

Тушение пожара в цеху по производству полистирола в Екатеринбурге затрудняет полное отсутствие водоснабжения. Об этом заявил начальник ГУ МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев.

«Пришлось протягивать магистральные линии на расстоянии более 400 метров», — сказал он.

По его словам, на момент прибытия первых пожарных подразделений площадь возгорания в цеху составляла 1500 кв. м.

До этого сотрудники МЧС сумели локализовать пожар.

В ходе тушения произошло обрушение кровли цеха на площади 400 кв. м. Превышения вредных веществ в воздухе не было зафиксировано. К тушению привлечены 95 специалистов и 35 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Очевидцы утром 1 декабря опубликовали в социальных сетях видео, где запечатлен столб черного плотного дыма рядом с международным аэропортом Кольцово. Позже в МЧС пояснили, что в промзоне загорелся цех по производству полистирола. В ведомстве рассказали, что при пожаре пострадал один человек.

Ранее жительница Екатеринбурга пожаловалась на отключение отопления из-за пожара на заводе.