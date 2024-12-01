В Екатеринбурге произошел крупный пожар на производстве

Крупный пожар начался в промзоне в Екатеринбурге, на место выехали пожарные службы. Об этом сообщил портал E1.ru.
Очевидцы заметили столб черного плотного дыма рядом с международным аэропортом Кольцово. К месту пожара прибыли не менее четырех машин МЧС.
В ведомстве порталу рассказали, что в промзоне загорелся цех по производству полистирола.
На месте работают оперативные службы. Что стало причиной возгорания и есть ли пострадавшие, неизвестно.
МЧС России в Telegram-канале подтвердило, что на улице Испытателей горит цех по производству полистирола.
В ведомстве рассказали, что площадь пожара составляет 1,5 тыс. квадратных метров.
На месте работают 62 специалиста и 22 единицы техники ведомства.
До этого сотрудники МЧС потушили крупный пожар на предприятии по производству пластиковых окон в подмосковном Подольске.
Ранее в Луганске загорелась главная библиотека.