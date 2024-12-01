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В Екатеринбурге произошел крупный пожар на производстве

В Екатеринбурге произошел пожар на производстве полистирола

Крупный пожар начался в промзоне в Екатеринбурге, на место выехали пожарные службы. Об этом сообщил портал E1.ru.

Очевидцы заметили столб черного плотного дыма рядом с международным аэропортом Кольцово. К месту пожара прибыли не менее четырех машин МЧС.

В ведомстве порталу рассказали, что в промзоне загорелся цех по производству полистирола.

На месте работают оперативные службы. Что стало причиной возгорания и есть ли пострадавшие, неизвестно.

МЧС России в Telegram-канале подтвердило, что на улице Испытателей горит цех по производству полистирола.

В ведомстве рассказали, что площадь пожара составляет 1,5 тыс. квадратных метров.

На месте работают 62 специалиста и 22 единицы техники ведомства.

До этого сотрудники МЧС потушили крупный пожар на предприятии по производству пластиковых окон в подмосковном Подольске.

Ранее в Луганске загорелась главная библиотека.

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