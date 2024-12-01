Стало известно о пострадавшем во время крупного пожара в Екатеринбурге

Один человек пострадал во время пожара в цеху по производству полистирола в Екатеринбурге. Об этом сообщили в МЧС.

В ведомстве добавили, что из здания 70 человек эвакуировались самостоятельно. Сейчас пожар тушат 67 специалистов и 23 единицы техники.

Очевидцы утром 1 декабря опубликовали в соцсетях видео, где запечатлен столб черного плотного дыма рядом с международным аэропортом Кольцово. Позже в МЧС пояснили, что в промзоне загорелся цех по производству полистирола.

В ведомстве рассказали, что площадь пожара составляет 1,5 тыс. квадратных метров.

Накануне сообщалось, что в подмосковном Мисайлово пожарные локализовали возгорание в складском хабе. Оно произошло в здании на площади 600 квадратных метров. После этого огонь перекинулся на стоящий рядом склад. В тушении огня участвовали 88 специалистов и 32 единицы техники. Пожарные предотвратили распространение огня на еще два здания и грузовики.

Ранее в Ростовской области вспыхнула трава после атаки беспилотника.