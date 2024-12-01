Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о пострадавшем во время крупного пожара в Екатеринбурге

МЧС: во время пожара на производстве в Екатеринбурге пострадал человек

Один человек пострадал во время пожара в цеху по производству полистирола в Екатеринбурге. Об этом сообщили в МЧС.

В ведомстве добавили, что из здания 70 человек эвакуировались самостоятельно. Сейчас пожар тушат 67 специалистов и 23 единицы техники.

Очевидцы утром 1 декабря опубликовали в соцсетях видео, где запечатлен столб черного плотного дыма рядом с международным аэропортом Кольцово. Позже в МЧС пояснили, что в промзоне загорелся цех по производству полистирола.

В ведомстве рассказали, что площадь пожара составляет 1,5 тыс. квадратных метров.

Накануне сообщалось, что в подмосковном Мисайлово пожарные локализовали возгорание в складском хабе. Оно произошло в здании на площади 600 квадратных метров. После этого огонь перекинулся на стоящий рядом склад. В тушении огня участвовали 88 специалистов и 32 единицы техники. Пожарные предотвратили распространение огня на еще два здания и грузовики.

Ранее в Ростовской области вспыхнула трава после атаки беспилотника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами