Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сотрудники МЧС локализовали пожар на производстве полистирола в Екатеринбурге

МЧС: пожар в цеху по производству полистирола в Екатеринбурге локализован

Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Екатеринбурге, где горит цех по производству полистирола. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Огнеборцы МЧС России локализовали пожар в Екатеринбурге», — отмечается в сообщении.

До этого результате пожара произошло обрушение кровли цеха на площади 400 кв. м. Превышения вредных веществ в воздухе не было зафиксировано. К месту происшествия приехал пожарный поезд. К тушению привлечены 95 специалистов и 35 единиц техники.

Очевидцы утром 1 декабря опубликовали в социальных сетях видео, где запечатлен столб черного плотного дыма рядом с международным аэропортом Кольцово. Позже в МЧС пояснили, что в промзоне загорелся цех по производству полистирола. В ведомстве рассказали, что площадь пожара составляет 1,5 тыс. квадратных метров. Также сообщалось, что при пожаре пострадал один человек.

Ранее жительница Екатеринбурга пожаловалась на отключение отопления из-за пожара на заводе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами