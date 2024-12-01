Сотрудники МЧС локализовали пожар на производстве полистирола в Екатеринбурге

Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Екатеринбурге, где горит цех по производству полистирола. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Огнеборцы МЧС России локализовали пожар в Екатеринбурге», — отмечается в сообщении.

До этого результате пожара произошло обрушение кровли цеха на площади 400 кв. м. Превышения вредных веществ в воздухе не было зафиксировано. К месту происшествия приехал пожарный поезд. К тушению привлечены 95 специалистов и 35 единиц техники.

Очевидцы утром 1 декабря опубликовали в социальных сетях видео, где запечатлен столб черного плотного дыма рядом с международным аэропортом Кольцово. Позже в МЧС пояснили, что в промзоне загорелся цех по производству полистирола. В ведомстве рассказали, что площадь пожара составляет 1,5 тыс. квадратных метров. Также сообщалось, что при пожаре пострадал один человек.

Ранее жительница Екатеринбурга пожаловалась на отключение отопления из-за пожара на заводе.