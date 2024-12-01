«Огонь выше зданий и деревьев»: жительница Екатеринбурга — о пожаре на производстве

Из-за крупного пожара в цехе по производству полистирола в Екатеринбурге в квартиры соседних домов начал проникать дым, несмотря на закрытые окна. Об этом «Газете.Ru» рассказала местная жительница Владислава.

«Я живу на проезде Горнистов, почти напротив заводов, а именно напротив соседствующего кладбища. Происходящее наблюдаем с момента, как стали подтягиваться пожарные. [Пожар продолжается] более полутора часов. Я точно не знаю, во сколько началось. Я укладывала ребенка на сон-час, когда заметила, что очень много слышно сирен. Очень радует, что ветром дым сносит мимо нашего дома. На данную минуту ветер, кажется, меняется, и дым становится ближе — появился запах в квартире, несмотря на закрытые окна. Поскольку дом панельный и в плохом состоянии, он у нас как сито — пропускает и ветер, и холод, и даже ливни все у нас в квартире. И сейчас дым тоже», — сказала она.

По словам женщины, во время пожара было слышно несколько взрывов, а их дом из-за ЧП остался без отопления.

«Возгорание нам из окна не видно, мы слышали многократные взрывы, огонь после них поднимался выше зданий и деревьев. Это было очень страшно! По чатам двора ходит информация, что там наша котельная и газовая, в связи с чем почти сразу наш дом остался без отопления. Ситуация с тушением усложняется двумя переездами по обе стороны улицы Испытателей, пожарные ездят за водой и простаивают на этих переездах», — добавила она.

Еще одна местная жительница Мария в беседе с «Газетой.Ru» уточнила, что огонь охватил большую территорию, но запаха в воздухе пока нет.

«Я недолго была в тех местах. На тот момент запаха в воздухе не было, возможно, потому что ветер не в нашу сторону был. Взрывов не слышала, огонь очень сильный, охвачена большая территория», — подчеркнула она.

1 декабря в промзоне Екатеринбурга неподалеку от аэропорта Кольцово начался крупный пожар. В МЧС рассказали, что горит цех по производству полистирола, площадь пожара составляет 1,5 тыс. квадратных метров, известно об одном пострадавшем. На месте работают 95 специалистов и 35 единиц техники ведомства, к заводу направлен пожарный поезд. Причина пожара пока неизвестна.

Ранее сотрудники МЧС потушили крупный пожар на предприятии по производству пластиковых окон в подмосковном Подольске.