В Екатеринбурге произошло обрушение кровли цеха при пожаре

В результате пожара на производстве полистирола в Екатеринбурге произошло обрушение кровли цеха. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС России.

«На пожаре в Екатеринбурге обрушилась кровля на 400 квадратах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что превышения вредных веществ в воздухе не зафиксировано. К месту происшествия следует пожарный поезд. К тушению привлечены 95 специалистов и 35 единиц техники.

Очевидцы утром 1 декабря опубликовали в социальных сетях видео, где запечатлен столб черного плотного дыма рядом с международным аэропортом Кольцово. Позже в МЧС пояснили, что в промзоне загорелся цех по производству полистирола. В ведомстве рассказали, что площадь пожара составляет 1,5 тыс. квадратных метров. Также сообщалось, что при пожаре пострадал один человек.

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