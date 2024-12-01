В Тбилиси применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов

В Тбилиси представители силовых структур начали использовать слезоточивый газ для разгона участников антиправительственного митинга у здания грузинского парламента. Об этом пишет РИА Новости.

Незадолго до этого спецназ начал применять водомет, чтобы вытеснить митингующих у бокового входа в здание законодательного органа. В настоящее время происходят задержания демонстрантов.

МВД Грузии подчеркивало, что протест участников митинга вышел за рамки закона и принял насильственный характер. В частности, протестующие устроили пожар в здании парламента.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес Грузии.

Отказ от переговоров с ЕС вызвал резкое недовольство прозападной оппозиции, лидеры которой назвали действия властей «предательством национальных интересов». Президент страны Саломе Зурабишвили, известная своей поддержкой евроинтеграции, осудила действия правительства. Она заявила, что оно «объявило войну собственному народу, его прошлому и будущему». 28 ноября она присоединилась к участникам акции протеста у здания парламента, а 30 ноября пообещала, что не сложит свои полномочия, несмотря на истечение мандата, поскольку парламент является «нелегитимным».

Ранее митингующие в центре Тбилиси закидали спецназ петардами.