Спецназ Тбилиси применил водомет по митингующим у входа в парламент

Спецназ в Тбилиси начал применять водомет для вытеснения митингующих у бокового входа в здание парламента Грузии. Об этом сообщает ТАСС.

Как передает корреспондент агентства, ситуация обострилась на улице Чичинадзе. Демонстранты стали запускать фейерверки в полицейских, и в ответ сотрудники МВД начали поливать их струей воды. Уточняется, что задержаний и столкновений пока нет.

Незадолго до этого стало известно, что участники антиправительственного митинга в Тбилиси устроили пожар в здании грузинского парламента. По данным ТАСС, причиной возгорания мог стать взрыв петарды, залетевшей в окно.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес Грузии.

Отказ от переговоров с Евросоюзом вызвал резкое недовольство прозападной оппозиции, лидеры которой назвали действия властей «предательством национальных интересов». Президент страны Саломе Зурабишвили, известная своей поддержкой евроинтеграции, осудила действия правительства. Она заявила, что оно «объявило войну собственному народу, его прошлому и будущему». 28 ноября она присоединилась к участникам акции протеста у здания парламента, а 30 ноября пообещала, что не сложит свои полномочия, несмотря на истечение мандата, поскольку парламент является «нелегитимным».

Ранее премьер Грузии пообещал не допустить повторения «майдана».