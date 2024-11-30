Мэр Сочи сообщил об отражении атаки БПЛА на город

Пострадавших в Сочи из-за атаки над акваторией Черного моря беспилотников нет. Об этом рассказал мэр города Андрей Прошунин.

«Попытка атаки киевского режима отражена. В Сочи пострадавших нет, вся инфраструктура города работает штатно», — говорится в сообщении.

В небе над городом было уничтожено несколько беспилотников, уточнил мэр.

Утром 30 ноября жители Сочи сообщили о нескольких взрывах и вспышках в небе в Лазаревском районе. Они рассказали, что в микрорайоне Лоо раздались два-три громких звука, которые походили на взрывы.

28 ноября украинские войска атаковали Славянск-на-Кубани. Пострадала местная жительница. Произошло это после того, как обломки беспилотника упали во двор жилого дома. Всего повреждения во время атаки получили 28 зданий.

Ранее появились кадры пожара на месте падения беспилотника в Ростовской области.