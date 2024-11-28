В Славянске-на-Кубани после падения обломков беспилотника пострадала женщина

Во время атаки беспилотников на Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае пострадала женщина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

После того, как силы противовоздушной обороны поразили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), его обломки упали во двор частного домовладения, разбив в помещении окна. В результате этого, отметил губернатор, пострадала хозяйка дома. Медики оказали пострадавшей необходимую помощь, и от госпитализации она отказалась.

Кроме того, в одном из дворов был поврежден автомобиль.

28 ноября временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили два беспилотных летательных аппарата над регионом Ростовской областью.

26 ноября сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые попытались применить американский беспилотник Switchblade 600 для атаки на Курскую область.

Ранее в России назвали цель атаки украинских дронов на регионы страны.