Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Славянске-на-Кубани после падения обломков беспилотника пострадала женщина

Кондратьев: в Славянске-на-Кубани при падении обломков дрона пострадала женщина

close
Shutterstock

Во время атаки беспилотников на Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае пострадала женщина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

После того, как силы противовоздушной обороны поразили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), его обломки упали во двор частного домовладения, разбив в помещении окна. В результате этого, отметил губернатор, пострадала хозяйка дома. Медики оказали пострадавшей необходимую помощь, и от госпитализации она отказалась.

Кроме того, в одном из дворов был поврежден автомобиль.

28 ноября временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили два беспилотных летательных аппарата над регионом Ростовской областью.

26 ноября сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые попытались применить американский беспилотник Switchblade 600 для атаки на Курскую область.

Ранее в России назвали цель атаки украинских дронов на регионы страны.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами