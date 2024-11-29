В Славянске-на-Кубани почти 30 домов повреждены при атаке беспилотников

В городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края повреждены 28 домов в результате атаки беспилотников, произошедшей накануне. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации Славянского района.

Глава района Роман Синяговский сообщил в Telegram-канале, что сейчас специалисты готовят сметы на ремонт домовладений, пострадавших от атак БПЛА.

«Помощь людям будет оказана в самый кратчайший срок», — заверил Синяговский.

28 ноября украинские войска атаковали Славянск-на-Кубани. Пострадала местная жительница. Произошло это после того, как обломки беспилотника упали во двор жилого дома. Также в одном из дворов был поврежден автомобиль.

После атаки БПЛА на Славянск-на-Кубани власти эвакуировали жителей нескольких улиц. В городе работали две группы разминирования Росгвардии.

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