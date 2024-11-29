Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

В Славянске-на-Кубани почти 30 домов повреждены при атаке беспилотников

При атаке беспилотников в Славянске-на-Кубани получили повреждения 28 домов

close
Телеграм-канал «Роман Синяговский»

В городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края повреждены 28 домов в результате атаки беспилотников, произошедшей накануне. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации Славянского района.

Глава района Роман Синяговский сообщил в Telegram-канале, что сейчас специалисты готовят сметы на ремонт домовладений, пострадавших от атак БПЛА.

«Помощь людям будет оказана в самый кратчайший срок», — заверил Синяговский.

28 ноября украинские войска атаковали Славянск-на-Кубани. Пострадала местная жительница. Произошло это после того, как обломки беспилотника упали во двор жилого дома. Также в одном из дворов был поврежден автомобиль.

После атаки БПЛА на Славянск-на-Кубани власти эвакуировали жителей нескольких улиц. В городе работали две группы разминирования Росгвардии.

Ранее под Ростовом нашли дроны с элементами взрывного устройства.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами