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Появились кадры пожара на месте падения беспилотника в Ростовской области

Пожар на месте падения БПЛА в Ростовской области сняли на видео

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МЧС России/РИА Новости

Появились видео пожара в Ростовской области, который начался после падения беспилотника. Кадры, запечатленные свидетелем, опубликовал Telegram-канал Don Mash.

Запись была сделана в Каменском районе Ростовской области, на ней видно пламя и клубы черного дыма, поднимающиеся от пожара.

Утром в пятницу в Каменском районе Ростовской области произошел крупный пожар на промышленном объекте.

К ликвидации возгорания привлекли 109 человек и 38 единиц техники, уточнил врио главы региона.

Незадолго до этого губернатор региона Юрий Слюсарь заявлял, что на северо-западе Ростовской области средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. По его словам, было сбито 30 дронов. В результате атаки БПЛА повреждена кровля дома в хуторе Масаловка Каменского района.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения живой силы ВСУ в Курской области.

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