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Жители Сочи сообщили о взрывах и вспышках в небе над городом

SHOT: несколько взрывов произошло в Лазаревском районе Сочи

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saiko3p/Shutterstock/FOTODOM

Жители Сочи сообщили о нескольких взрывах и вспышках в небе в Лазаревском районе, пишет Life со ссылкой на SHOT.

По их словам, в микрорайоне Лоо раздались два-три громких звука, которые походили на взрывы. О них рассказали и находящиеся в 13 км жители Дагомыса. Перед хлопками они слышали гул.

Накануне в районе садового товарищества «Надежда» под Челябинском около 16:00 мск произошел громкий взрыв. Как сообщают очевидцы, на место происшествия прибыло большое количество спецтехники и сотрудников экстренных служб. В числе прочего местные жители заметили спецтранспорт ФСБ. Район, где произошел взрыв, был заблокирован полицией.

В тот же день днем в Петербурге неизвестный позвонил в дежурную часть 18-го отдела полиции. Он назвался ветераном СВО и заявил, что заминировал 30 школ в Петроградском районе. Где именно были спрятаны взрывные устройства, мужчина не сказал, но обещал перед взрывом связаться с директорами учебных заведений. Стражи порядка проверили эту информацию и обыскали территорию школ, находящихся на вверенной им территории, но не нашли никаких взрывных устройств. Эвакуацию проводить не стали. Правоохранители разыскивают звонившего, телефонному террористу может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее россиян призвали собрать «тревожный чемоданчик».

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