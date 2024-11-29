Очевидцы сообщили о взрыве под Челябинском

В районе садового товарищества «Надежда» под Челябинском произошел громкий взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей» со ссылкой на местных жителей.

По данным журналистов, взрыв произошел около 16:00 мск.

Как сообщают очевидцы, на месте происшествия уже находится большое количество спецтехники и сотрудников экстренных служб.

В числе прочего местные жители заметили спецтранспорт ФСБ. Район, где произошел взрыв, заблокирован полицией.

28 ноября в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае ликвидировали неразорвавшийся беспилотный летательный аппарат. В этот день украинские войска атаковали город. В результате пострадала местная жительница. Произошло это после того, как обломки беспилотника упали во двор жилого дома.

25 ноября в подмосковном городе Жуковском произошел крупный пожар в квартире многоэтажного жилого дома. По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», очевидцы слышали звуки взрывов.

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