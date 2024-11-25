Крупный пожар произошел в жилом доме в Жуковском

В подмосковном городе Жуковский начался крупный пожар в квартире многоэтажного жилого дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным канала, во время пожара очевидцы слышали звук взрывов.

В Telegram-канале МЧС России сообщили, что возгорание случилось в доме №5 по улице Осипенко. Там горели две квартиры на 12-м и 13-м этажах здания. Сотрудники ведомства спасли шесть человек. Еще 33 жильца эвакуировались самостоятельно. Среди них были четыре ребенка.

В настоящее время пожар ликвидирован. В тушении задействовали 26 пожарных и семь единиц техники. Площадь огня составила 55 квадратных метров.

Накануне в Кировском районе Петербурга бригада скорой помощи устроила пожар в квартире пациента с подозрением на инфаркт. Пожарные эвакуировали из опасной зоны 15 человек, спасти хозяина квартиры не удалось.

Ранее в Ульяновской области сосед спас на пожаре двух детей.