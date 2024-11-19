В Петербурге урна взорвалась после того, как мужчина бросил в нее окурок

Мужчина из Петербурга пострадал после того, как решил выкинуть окурок в урну. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на Каменоостровском проспекте. По данным источника, 24-летний молодой человек выкурил сигарету около парадной и бросил оставшуюся ее часть в мусор, после чего урна взорвалась.

«В результате этого мужчине опалило брови, ресницы, а также волосы», – сообщается в публикации.

По словам одного из очевидцев, среди отходов «было что-то насыпано». О том, что именно находилось в урне, информация отсутствует.

Известно, что петербуржец не стал обращаться за медицинской помощью. В полицию с заявлением он также не обратился.

До этого в Подмосковье во время ремонтных работ один из местных жителей обнаружил под полом противопехотную осколочную мину. Приехавшие на место специалисты эвакуировали жителей дома.

По словам жильцов, в этой же квартире летом у человека взорвалась граната.

Ранее в Томске школьник пострадал из-за взрыва гранаты на уроке.