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В Краснодарском крае ликвидируют неразорвавшийся беспилотник

В Славянске-на-Кубани ликвидируют неразорвавшийся беспилотник

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Shutterstock

В Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае ликвидируют неразорвавшийся беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает Telegram-канал «Оперативный штаб — Краснодарский край».

На месте инцидента работают взрывотехники.

«Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие: в течение дня возможны характерные звуки взрывов», — говорится в публикации.

Несколькими часами ранее министерство обороны России сообщило, что в Белгородской области средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ).

28 ноября украинские войска атаковали город Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае. Пострадала местная жительница. Произошло это после того, как обломки беспилотника упали во двор жилого дома.

За минувшую ночь российские средства ПВО сбили 49 беспилотников Вооруженных сил Украины. Также была сбита украинская ракета «Нептун». Информации о пострадавших в результате вражеской атаки не сообщается.

Ранее в России назвали цель атаки украинских дронов на регионы страны.

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