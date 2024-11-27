В экстренных службах назвали возможную причину взрыва машины в Подмосковье

Взрыв автомобиля во дворе дома в жилом комплексе «Лайково» в Одинцовском районе Подмосковья мог произойти из-за поджога. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По словам собеседника агентства, из-за поджога мог взорваться бензобак. По данным РИА Новости, пожар уже потушен — на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

О взрыве автомобиля в Одинцовском районе стало известно незадолго до этого.

13 ноября в Севастополе возле супермаркета на улице Тараса Шевченко взорвался автомобиль, в котором находился капитан первого ранга, начальник штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Валерий Транковский. В результате детонации водителю оторвало нижние конечности. Сотрудники экстренных служб пытались достать мужчину из салона и передать врачам, но в конце концов спасти его не успели.

Позднее были найдены следы установки самодельного взрывного устройства в подорванном автомобиле. По данным Telegram-канала Mash, для детонации взрывчатки была использована SIM-карта.

Ранее украинский агент признался в подрыве автомобиля офицера Черноморского флота.