Выяснилось, как злоумышленники подорвали автомобиль с военным в Севастополе

Для детонации взрывчатки, которая была заложена под машину военного в Севастополе, была использована SIM-карта. Об этом сообщает Mash.

«Для детонации использовали SIM-карту, но звонок на нее поступил из-за границы — чтобы затруднить процесс поиска сообщников», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за военным следили не меньше недели. И накануне сообщник киллера вел визуальный контроль жертвы, но СВУ в действие не приводил. Это сделал его собеседник из соседней страны. Ему сообщили, что офицер сел в авто и начал движение.

Машину военного подорвали в Севастополе утром 13 ноября. В результате детонации водителю оторвало нижние конечности. Сотрудники экстренных служб пытались достать мужчину из салона и передать врачам, но в конце концов спасти его не успели.

Позже стало известно, что в автомобиле находился начальник штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота РФ Валерий Т. Ему было 47 лет. Комментируя ситуацию, губернатор города Михаил Развожаев допустил, что в отношении капитана 1-го ранга была совершена диверсия.

Позже СК возбудил дело о теракте по факту подрыва авто с военным в Севастополе.

До этого стало известно, что в кабине грузового автомобиля Volvo, двигавшегося по кольцевой дороге в Москве, взорвался газовый баллон.

В результате водитель грузового автомобиля получил сильные ожоги лица и рук. Выбраться из машины мужчине помогли очевидцы происшествия. Граждане оказали пострадавшему первую медицинскую помощь, а подоспевшие врачи увезли его в больницу имени Ф.И. Иноземцева.

Ранее водитель снял на видео последствия падения украинских БПЛА, летевших в Москву.