У жилого дома в Подмосковье взорвалась машина

Во дворе жилого дома в ЖК «Лайково» в Одинцовском районе Подмосковья взорвалась машина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По данным агентства, сейчас на месте происшествия работают следователи. Обстоятельства взрыва выясняются.

13 ноября в Севастополе возле супермаркета на улице Тараса Шевченко взорвался автомобиль, где находился капитан первого ранга, начальник штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Валерий Транковский. В результате детонации водителю оторвало нижние конечности. Сотрудники экстренных служб пытались достать мужчину из салона и передать врачам, но в конце концов спасти его не успели.

Позднее были найдены следы установки самодельного взрывного устройства в подорванном автомобиле. По данным Telegram-канала Mash, для детонации взрывчатки была использована SIM-карта. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев тогда допускал, что произошедшее было диверсией.

Позднее украинский агент признался в подрыве автомобиля офицера Черноморского флота.

Ранее ФСБ задержала двух крымчан по подозрению в подрыве машины офицера в Севастополе.