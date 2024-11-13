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СМИ назвали виновника подрыва капитана ВС РФ в Севастополе

BBC: к подрыву военного в Севастополе причастна Служба безопасности Украины

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Телеграм-канал «Baza»

Подрыв автомобиля российского военного в Севастополе назвали спецоперацией Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили BBC и УНИАН со ссылкой на источники.

При этом СМИ подчеркнули, что операция СБУ якобы «прошла успешно», а украинские силы следили за военным уже неделю. В Севастополе тем временем завели уголовное дело о теракте.

Инцидент произошел 13 ноября в Гагаринском районе Севастополя. Машина военного загорелась возле супермаркета на улице Тараса Шевченко. Оперслужбы прибыли на место в течение пяти минут, но спасти водителя не смогли. Взрывом ему оторвало обе ноги.

За рулем находился капитан 1-го ранга Черноморского флота Валерий Т.

Очевидцы нашли следы установки самодельного взрывного устройства (СВУ) в подорванном автомобиле военного.

Губернатор Севастополя Развожаев допустил, что подрыв авто был диверсией.

Ранее сообщалось, что украинские войска обстреливают Энергодар.

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