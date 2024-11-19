Украинский агент признался в подрыве автомобиля офицера Черноморского флота

Задержанный в Крыму украинский агент признался, что в ночь на 13 ноября он заложил бомбу под днище машины офицера Черноморского флота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видеозапись, обнародованную ФСБ.

По словам задержанного, летом 2023 года его завербовали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).

«Моей задачей была ликвидация высокопоставленного военнослужащего в городе Севастополь», — сказал агент.

13 ноября в Севастополе возле супермаркета на улице Тараса Шевченко взорвался автомобиль, где находился капитан первого ранга, начальник штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Валерий Транковский. В результате детонации водителю оторвало нижние конечности. Сотрудники экстренных служб пытались достать мужчину из салона и передать врачам, но в конце концов спасти его не успели.

Позднее были найдены следы установки самодельного взрывного устройства в подорванном автомобиле. По данным Telegram-канала Mash, для детонации взрывчатки была использована SIM-карта. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев тогда допускал, что произошедшее было диверсией.

Ранее в Госдуме назвали теракт в Севастополе попыткой ВСУ запугать россиян.