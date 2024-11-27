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Путин поддержал строительство в Казахстане русскоязычных школ

Путин: РФ поддерживает строительство в Казахстане новых русскоязычных школ

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Российская Федерация поддерживает строительство в Казахстане новых русскоязычных школ и повышение качества школьного образования на русском языке. Об этом он написал в своей статье «Россия — Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее», опубликованной в газете «Казахстанская правда».

По словам главы государства, РФ рассчитывает, что еще три русскоязычные школы скоро откроются в городах Кызылорда, Тараз и Туркестан.

25 ноября в Госдуму был внесен законопроект о запрете принимать в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского языка.

В сентябре министерство просвещения РФ рекомендовало школам и дошкольным учреждениям ограничить число детей-мигрантов, не владеющих или слабо владеющих русским языком, до трех в одном классе. По данным ведомства, на конец 2023–2024 учебного года 12% учеников-иностранцев плохо знали русский.

В том же месяце Путин отметил, что обучение русскому языку в школах необходимо, так как он объединяет народы, проживающие в России. Соответствующее заявление он сделал на открытом уроке «Разговор о важном», который прошел в МБОУ СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла.

Ранее в Ташкенте учитель избила ребенка за просьбу говорить на русском языке.

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