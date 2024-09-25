«Это страна для узбеков». В Ташкенте учитель избила ребенка за просьбу говорить на русском МИД России призвал Узбекистан дать оценку избиению в школе русскоязычного ребенка

МИД РФ призвал Узбекистан дать правовую оценку и принять меры из-за инцидента с русскоязычным ребенком, который произошел в одной из школ Ташкента. Ранее СМИ сообщили, что учительница избила ученика за просьбу вести урок русского языка на русском. После этого родители мальчика обратились в правоохранительные органы и прокуратуру. Детский омбудсмен Узбекистана Сурайё Рахмонова взяла ситуацию на контроль. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Российские власти настоятельно призывают Узбекистан дать правовую оценку информации о жестоком обращении с русскоязычным ребенком в школе Ташкента и принять меры. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, содержание ролика, который ранее появился в СМИ, не может не вызывать крайней обеспокоенности и сочувствия к ребенку. Российское дипломатическое ведомство уже запросило официальные разъяснения у узбекистанской стороны по этому вопросу.

«В дружественных отношениях стратегического партнерства и союзничества двух государств нет и не может быть места какой-либо неприязни, тем более на языковой почве. Должны приниматься последовательные меры, в том числе напоминающие общественности о благотворном влиянии многовекового использования русского языка в разных сферах нашего общения, взаимного обогащения в культурно-образовательном, научном и социально-экономическом плане», — подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД также подчеркнула, что Москва призывает Ташкент принять меры к виновнику жестокого обращения с ребенком.

Что произошло?

24 сентября издание Nova24 в своем Telegram-канале опубликовало пост из группы «Потребитель. Уз». В нем говорилось, что днем ранее в Ташкенте учительница школы №188 избила ребенка в ответ на просьбу вести урок русского языка на русском.

«Учитель вела урок на узбекском языке, после чего ребенок попросил проводить урок на русском языке так как это русский класс. После, учитель за такое замечание схватила ребенка за горло и ударила несколько раз головой об доску.

Весь класс очень испугался, некоторым детям стало очень плохо от увиденного», — говорилось в публикации (орфография и пунктуация автора сохранены).

Как сообщил автор поста, после этого родители ребенка сообщили о произошедшем в полицию. Участковый позвонил директору школы №188, чтобы та приехала и показала записи с камер видеонаблюдения, однако женщина отказалась, потому что «гуляет на свадьбе». В итоге директор все-таки предоставила видео, однако запретила маме мальчика снимать что-либо на телефон.

Автор публикации также уточнил, что родственники мальчика созванивались с учительницей, и та заявила, что ни о чем не желает. Кроме этого, педагог сказала, что Узбекистан — «это страна для узбеков, а остальные пусть уезжают».

Родители школьника также обратились в прокуратуру. В ведомстве приняли заявление, однако заявили, что директор школы получит только предупреждение, а учительница — штраф.

Издание добавило, что в офисе детского омбудсмена журналистам сообщили, что ситуация находится под контролем и позже будет предоставлена дополнительная информация.

25 сентября СМИ Узбекистана опубликовали видео с камер видеонаблюдения, которые запечатлели инцидент. В ролике видно, что педагог силой вытаскивает ребенка из-за парты и толкает мальчика к доске. Когда ученик пытается вернуться на свое место, учительница хватает его за горло, несколько раз ударяя головой о доску, и бьет по лицу сначала тетрадью, а потом рукой. Во время следующего удара мальчик не удерживается на ногах и ему приходится отойти. Только после этого женщина разрешает ребенку вернуться на место.

По данным Nuz.uz, классный руководитель после произошедшего заставил ученика публично извиниться перед избившей его учительницей. Мать мальчика в свою очередь сообщила, что он находится в подавленном состоянии и больше не хочет ходить в школу.

Реакция на инцидент

На ситуацию еще 24 сентября отреагировали в городском управлении дошкольного и школьного образования (УДШО) Ташкента. При этом в УДШО заявили, что школьник «пререкался» и «повздорил» с учительницей, а в результате произошедшего не пострадал.

Кроме того, там также отметили, что педагог фактически не была официально трудоустроена в школу. Инцидент произошел в ее первый рабочий день, когда она проходила испытательный срок.

25 сентября пресс-служба уполномоченного по правам в ребенка в Узбекистане Сурайё Рахмоновой сообщила, что детский омбудсмен взяла ситуацию с избиением ученика под контроль. По запросу Рахмоновой, происшествие изучают МВД и министерство дошкольного и школьного образования. Чиланзарский районный ОВД проводит доследственную проверку.

В офисе детского омбудсмена подчеркнули, что «лица, допускающие физическое насилие и ненадлежащее обращение с детьми в учебных заведениях, должны быть не только освобождены от должности, но и привлечены к ответственности в соответствии с законом».

В пресс-службе добавили, что уполномоченный по правам ребенка продолжает расследовать данный случай.

По данным Baza, директор школы №188 после случившегося уволилась по собственному желанию.