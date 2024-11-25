В Госдуму внесен проект о запрете принимать в школы детей мигрантов без знания русского

В Госдуму внесен законопроект о запрете принимать в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского языка. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин, передает ТАСС.

Ранее Володин сообщал, что при зачислении в школы детей мигрантов депутаты предлагают предусмотреть проверку законности их пребывания на территории России, обязательное прохождение тестирования на знание русского языка, а также запрет на зачисление в общеобразовательные организации без подтверждения его владением.

9 ноября РБК писал, что детям мигрантов стало сложнее поступать в российские школы, поскольку сроки рассмотрения заявок значительно увеличились. По данным журналистов, это связано с проведением межведомственных проверок, инициированных министерством внутренних дел, которые требуют больше времени, чем раньше.

В сентябре министерство просвещения РФ рекомендовало школам и дошкольным учреждениям ограничить число детей-мигрантов, не владеющих или слабо владеющих русским языком, до трех в одном классе. По данным ведомства, на конец 2023–2024 учебного года 12% учеников-иностранцев плохо знали русский.

Ранее в РПЦ назвали «верным и нужным» запрет приема детей мигрантов в школы.