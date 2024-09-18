«Ни слова на русском». В России хотят ограничить число детей-мигрантов в школах «Известия»: Минпросвещения рекомендует ограничить число детей-мигрантов в классе

Министерство просвещения РФ рекомендовало школам и дошкольным учреждением ограничить число детей-мигрантов, не владеющих или слабовладеющих русским языком, до трех в одном классе. По данным ведомства, на конец 2023-2024 учебного года 12% учеников-иностранцев плохо знали русский. Глава СПЧ Валерий Фадеев в июне заявлял, что ребенок, не знающий языка, не может учиться. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Российским школам и дошкольным учреждениям предлагают ограничить число иностранных граждан в группах и классах. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на разосланные в регионы рекомендации Минпросвещения.

«При слабом владении русским языком, особенно в сочетании с выраженными иными особыми образовательными потребностями, эффективное обучение очевидно не проще, чем обучение ребенка с ограниченными возможностями здоровья,

таким образом, необходимо стремиться к тому, чтобы в классе (группе) не было более трех детей, плохо владеющих русским языком», — цитирует документ газета.

При этом в рекомендациях говорится, что эту цифру следует рассматривать только как целевой ориентир, а не как реализацию мер по запрету на обучение таких детей. В целом же ведомство отметило, что при распределении детей иностранных граждан по классам в рамках одной параллели необходимо стремиться к их максимально равному количеству.

Такие рекомендации были разработаны после проведенного Минпросвещения исследования. В ходе него учителя из 17 регионов рассказали, что если в классах более трех детей, которые слабо владеют русским языком, педагогам не хватает ресурсов и времени на обучение.

Документ также стал ответом на ранее поданный запрос депутатов от фракции «Справедливая Россия — За правду», которые попросили ведомство ввести ограничения для детей иностранных граждан, не владеющих русским языком, до 10% от численности класса.

«Введение указанных мер будет способствовать облегчению интеграции мигрантов в социум России. Позволит усвоить им основные этико-культурные особенности нашей страны, а также предотвратит возникновение агрессивных этнических группировок среди учащихся», — считает первый зампред комитет Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

В Красноярском крае и Орловской области уже получили такие рекомендации для школ.

12% не владеют русским

Вопрос о том, что дети мигрантов должны знать русский язык, активно поднимается в России как минимум с начала лета. 4 июня на специальном заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), посвященному вопросам миграционной политики, глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что «не должен числиться в школе ни один ребенок, не знающий русского языка».

«Нас критиковали, что мы якобы детей не хотим пустить в школу... мы хотим выполнить требования Конституции и других законов. Ведь ребенок, не знающий русского языка, не может учиться. Значит, надо обучить его русскому языку», — отметил Фадеев.

На том же заседании директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения РФ Алексей Благинин рассказал, что в 2023-2024 учебному году ведомство совместно с МВД впервые провело статистическое исследование. До этого Минпросвещения, имея только официальные данные, даже примерно не понимало, «какое состояние у нас с детьми-мигрантами в системе образования».

«Мы провели мониторинг в конце этого года. Официально с учетом красного уровня проведения диагностических работ 12% у нас по завершению учебного года выявлены как не владеющие или слабовладеющие [русским языком]. Если говорить в цифрах, то это около 25 тыс. сегодня в системе образования детей, которые не владеют или слабо владеют», — сообщил Благинин.

СПЧ в ответ предложил ряд мер, которые, по мнению совета, могли бы решить проблемы, связанных с обучением детей мигрантов в школах. Среди них была установка языкового ценза для всех иностранных граждан вне зависимости от того, по какой программе они въезжают в РФ; открытие центров социальной, культурной и языковой адаптации; признание на законодательном уровне, что дети мигрантов, не владеющие или слабовладеющие русским языком, — это дети с особыми образовательными потребностями; а также срочная подготовка преподавателей русского языка как иностранного.

«Надо постепенно заставлять их учить»

За то, чтобы не принимать детей-мигрантов в школу без знания русского языка, впоследствии также высказался руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) Анзор Музаев.

«Я радикален. Если ты приезжаешь сюда с семьей и собираешься стать гражданином или временно жить, если ты хочешь, чтобы твои дети получали в этой стране образование, то они должны обладать определенным уровнем знания языка», — заявил Музаев в интервью РБК.

Он отметил, что семьи иностранных граждан редко когда «за неделю решают собрать чемоданы и переехать в другую страну». Поэтому, по мнению главы Рособрнадзора, к переезду можно подготовиться, в том числе выучить язык.

«Почему мы должны брать в школу ребенка, который пришел в 7 класс, не зная вообще ни единого слова на русском?» — задался вопросом Музаев.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев также поддержал идею о том, что дети мигрантов должны знать русский язык. При этом Медведев отметил, что школы должны постепенно, «без хамства», заставлять учеников выучить язык.

«Невозможно, когда ребенок приходит, а в некоторых классах три четверти людей, первоклашки, не говорят по-русски. Надо постепенно заставлять их учить. А кто не учит — ну, не пускать», — подчеркнул зампред Совбеза.