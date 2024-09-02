Путин назвал необходимым обучение русскому языку

Обучение русскому языку в школах необходимо, так как он объединяет народы, проживающие в России, заявил президент России Владимир Путин на открытом уроке «Разговор о важном», который прошел в МБОУ СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла. Российского лидера цитирует ТАСС.

«Он объединяет все народы России в единый общий организм, в общий единый народ... Это очень-очень важно, поэтому знание русского языка — это одна из самых важных задач для преподавателей в школе», — объяснил Путин.

18 августа Рособрнадзор одобрил проверку русского языка для детей мигрантов перед приемом в школу.

До этого газета «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного Центром экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС, писала, что более 50% российских учителей видят у детей мигрантов проблемы с владением русским языком, а также с освоением предметов.

Ранее сообщалось, что в Саратове завели дело из-за фальшивой сдачи экзаменов иностранцами.