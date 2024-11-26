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Число пострадавших при обстреле Новой Каховки достигло 21

Количество пострадавших при обстреле Новой Каховки выросло до 21

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Павел Лисицын/РИА Новости

Количество граждан, пострадавших от обстрела украинскими войсками Новой Каховки в Херсонской области, достигло 21. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы региона Владимира Василенко.

«По обновленной информации, при обстреле в Новой Каховке пострадал 21 человек, из них двое детей», — рассказал чиновник.

26 ноября сообщалось, что украинская армия обстреляла автобус в Новой Каховке из миномета. Согласно первоначальной информации, ранения получили 10 человек, троих из которых спасти не удалось.

Позднее ВСУ нанесли повторный удар по месту трагедии.

Кроме того, был атакован автомобиль главы местной администрации Виталия Гуры. После случившегося чиновник заявил, что городских чиновников никому не запугать.

Ранее ВСУ повредили газопровод в Новой Каховке.

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