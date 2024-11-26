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ВСУ обстреляли автобус в Херсонской области, есть пострадавшие

Семь человек получили ранения в результате обстрела города в Херсонской области

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

Украинские войска обстреляли автобус в Новой Каховке Херсонской области. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря главы региона Владимира Василенко, в результате пострадали 10 человек, троих из них спасти не удалось.

Василенко уточнил, что ВСУ вели обстрел из миномета.

23 ноября украинская армия нанесла удар по Новой Каховке. При ударе получил повреждения газопровод низкого давления. Кроме того, ВСУ обстреляли местную больницу и многоквартирный жилой дом в Каховке. Также обстрелам подверглись Голая Пристань, Алешки, Горностаевка, Каиры, Обрывки, Заводовка и Сергеевка.

16 ноября ВСУ также обстреливали Новую Каховку. Отмечается, что мужчина 1958 года рождения получил осколочное ранение правого бедра. Пострадавшего доставили в Каховскую центральную районную больницу.

Известно также, что в Новой Каховке были повреждены жилой дом и линия электропередачи.

Ранее в Херсонской области скорая подверглась атаке со стороны украинских войск.

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