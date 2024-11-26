Глава Новой Каховки после атаки ВСУ заявил, что городскую администрацию не запугать

Глава Новокаховского городского округа в Херсонской области Виталий Гура после атаки дрона Вооруженных сил Украины на его автомобиль заявил, что городскую администрацию не запугать. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации городского округа.

«Подобные атаки лишь укрепляют наше желание продолжать борьбу за безопасность и мир. Нас не запугать, и мы продолжим выполнять свои обязанности», — заявил он.

26 ноября стало известно, что в Новокаховском городском округе Херсонской области совершено покушение на главу местной администрации Виталия Гуру, его заместителя и нескольких сотрудников. Автомобили были сильно повреждены, никто из людей чудом не пострадал.

В этот же день сообщалось, что украинская армия обстреляла автобус в Новой Каховке, ранения получили 10 человек, троих из которых спасти не удалось. Со стороны Украины огонь велся из миномета.

Ранее сообщалось, что ВСУ повредили газопровод в Новой Каховке.