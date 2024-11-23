ВСУ повредили газопровод в Новой Каховке

При ударе ВСУ по Новой Каховке Херсонской области газопровод низкого давления получил повреждения. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Местные жители остались без газоснабжения. Аварийные бригады скоро приступят к ремонту», — написал он.

Сальдо добавил, что в Каховке ВСУ обстреляли местную больницу и многоквартирный жилой дом. Кроме того, обстрелам подверглись Голая Пристань, Алешки, Горностаевка, Каиры, Обрывки, Заводовка и Сергеевка.

13 ноября украинские войска обстреляли Каховку, повредив сразу два газопровода. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что из-за этого без газоснабжения остались 90 человек.

До этого украинские военные нанесли удар по рынку в Новой Каховке. В результате атаки в магазине начался пожар, пострадали шесть мирных жителей.

Ранее ВСУ повредили тепловой узел города-спутника ЗАЭС.