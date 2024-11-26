В Новой Каховке ВСУ атаковали автомобиль главы местной администрации

В Новокаховском городском округе Херсонской области совершено покушение на главу местной администрации Виталия Гуру, его заместителя и нескольких сотрудников. Об этом сообщает Telegram-канал Новокаховской администрации.

В публикации говорится, что Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника атаковали автомобили, в которых находились глава округа Виталий Гура, его заместитель Максим Новак и несколько ключевых сотрудников администрации. Автомобили были сильно повреждены, никто из людей чудом не пострадал.

«Подобные атаки лишь укрепляют наше желание продолжать борьбу за безопасность и мир. Нас не запугать, и мы продолжим выполнять свои обязанности», — заявил глава округа Виталий Гура.

26 ноября сообщалось, что ВСУ обстреляли автобус в Новой Каховке, ранения получили 10 человек, троих из которых спасти не удалось. Со стороны Украины огонь велся из миномета.

Ранее сообщалось, что ВСУ повредили газопровод в Новой Каховке.