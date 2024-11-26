ВСУ атаковали место трагедии в Новой Каховке после приезда оперативных служб

Вооруженные силы Украины (ВСУ) повторно атаковали место трагедии в Новой Каховке, когда туда приехали оперативные службы на помощь пострадавшим от обстрела. Об этом в интервью ТАСС заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, украинская сторона запустила дроны для атаки автомобильных служб, которые приехали помогать пострадавшим пассажирам автобуса.

Сальдо добавил, что никто не пострадал.

26 ноября сообщалось, что украинская армия обстреляла автобус в Новой Каховке, ранения получили 10 человек, троих из которых спасти не удалось. Со стороны Украины огонь велся из миномета.

В этот же день стало известно, что в Новокаховском городском округе Херсонской области совершено покушение на главу местной администрации Виталия Гуру, его заместителя и нескольких сотрудников. Автомобили были сильно повреждены, никто из людей не пострадал.

16 ноября ВСУ также обстреливали Новую Каховку. Отмечается, что мужчина 1958 года рождения получил осколочное ранение правого бедра. Пострадавшего доставили в Каховскую центральную районную больницу.

Ранее сообщалось, что ВСУ повредили газопровод в Новой Каховке.