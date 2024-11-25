За пять дней до катастрофы самолета DHL в Вильнюсе ведущая британская газета The Times написала о возможном ответе Москвы на удары западными дальнобойными ракетами, в которой фигурируют «посылки DHL, способные взорвать самолет», хаб DHL в Лейпциге и Литве. Об этом сообщает РИА Новости.

В статье The Times упоминается, что 22 июля 2024 года в логистическом центре DHL на окраине Бирмингема произошло возгорание посылки, еще одна — сожгла содержимое грузового контейнера на объекте компании в Германии. Зажигательные устройства, которые были замаскированы под электрические массажные машины, были отправлены из Литвы, которая обвинила в этом «российскую военную разведку», подчеркивало британское издание.

По словам первого заместителя председателя комитета Государственной думы России по обороне Алексея Журавлева, статья была опубликована не случайно, она готовила западное общественное мнение.

По мнению парламентария, «вся эта операция спланирована на Западе, чтобы обвинить Россию».

Грузовой самолет компании DHL потерпел крушение под Вильнюсом утром 25 ноября. Согласно информации FlightAware, борт летел в Литву из Лейпцига. В литовской полиции заявили, что не исключают теракт, как одну из версий. По словам министра обороны республики Лауринаса Касчюнаса, диверсия не исключается, однако на данный момент у следствия нет никакой информации, которая позволила бы «выстроить мосты к такой версии». Также в качестве причины инцидента рассматривают технические неполадки или человеческий фактор.

Ранее появились кадры крушения грузового самолета в Вильнюсе.