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В Литве заявили, что признаков теракта на борту разбившегося под Вильнюсом самолета нет

Министр Касчюнас: признаков теракта на борту разбившегося самолета DHL нет

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jurgen_nauditt/X (ранее Twitter)

Литва не исключает, что грузовой самолет компании DHL потерпел крушение в Вильнюсе в результате теракта, однако в настоящий момент никаких подтверждений такой версии нет. Об этом заявил министр обороны республики Лауринас Касчюнас, сообщает портал Delfi.

«Пока никаких признаков, фактов того, что это могла быть диверсия или террористический акт, действительно, нет», — отметил Касчюнас.

По словам министра, диверсия тем не менее не исключается, однако на данный момент у следствия нет никакой информации, которая позволила бы «выстроить мосты к такой версии». Он призвал дождаться окончания расследования.

Грузовой самолет компании DHL потерпел крушение под Вильнюсом утром 25 ноября. Согласно информации FlightAware, борт летел в Литву из Лейпцига. Портал LRT со ссылкой на директора службы противопожарной защиты и спасения Ренатаса Пожелу сообщил, что при падении грузовое судно проскользило несколько сотен метров. Обломки самолета частично задели жилой дом. Самолет был полностью разрушен, а груз с него разбросан на большой площади.

Ранее стало известно, что Times за пять дней предупредила Запад о взрыве посылки DHL в Вильнюсе.

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