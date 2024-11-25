Названа причина крушения самолета в Литве

Предварительной причиной крушения самолета DHL в Литве названы технические неполадки. Об этом сообщает LRT.

«Причина крушения расследуется как связанная с «техническими проблемами», — пишет портал.

Грузовой самолет компании DHL потерпел крушение под Вильнюсом утром 25 ноября. Согласно информации FlightAware, борт летел в Литву из Лейпцига.

По данным Telegram-канала Baza, воздушное судно упало на двухэтажный жилой дом в Вильнюсе. По предварительным данным, в результате инцидента один из членов экипажа был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, остальные не пострадали.

За несколько часов до этого при посадке в аэропорту Антальи загорелся самолет российской авиакомпании «Азимут», который выполнял рейс из Сочи в Анталью. Лайнер садился в сложных погодных условиях. Возгорание началось сразу после приземления. Очевидцы рассказали, что при посадке ощутили резкий удар, а затем увидели, как из самолета льется топливо.

Ранее появились кадры крушения грузового самолета в Вильнюсе.